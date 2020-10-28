28.10.2020, 09:01

Власти Казахстана сделали фразу из “Бората” туристическим слоганом страны

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Власти Казахстана сделали фразу из “Бората” туристическим слоганом страны
Scanpix, Amazon Studios

Национальная туристическая компания Kazakh Tourism сделала фразу из фильма ”Борат — 2” слоганом для привлечения туристов в страну. Соответствующий проморолик опубликован на YouTube-канале компании.

В этом видео много раз употребляется взятая из фильма фраза “Very nice!”, которую там произносит герой Саши Барона Коэна — казахстанский журналист Борат Сагдиев.

“Как можно описать это удивительное место в двух словах? Как сказал один мудрец: “Very nice!”” — говорится в описании ролика.

New York Times пишет, что с идеей сделать фразу из фильма туристическим слоганом выступили американец Деннис Кин, который открыл в Казахстане экскурсионное бюро, и его коллега Ермек Утемисов.

Премьера сиквела фильма “Борат” состоялась на стриминговом сервисе Amazon Prime 23 октября.

Первая часть фильма с полным названием “Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана” вышла в ограниченный прокат в 2006 году. Картина получила номинацию на “Оскар” в категории “Лучший адаптированный сценарий”.

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