Власти Казахстана сделали фразу из “Бората” туристическим слоганом страны

В этом видео много раз употребляется взятая из фильма фраза “Very nice!”, которую там произносит герой Саши Барона Коэна — казахстанский журналист Борат Сагдиев.

“Как можно описать это удивительное место в двух словах? Как сказал один мудрец: “Very nice!”” — говорится в описании ролика.

New York Times пишет, что с идеей сделать фразу из фильма туристическим слоганом выступили американец Деннис Кин, который открыл в Казахстане экскурсионное бюро, и его коллега Ермек Утемисов.

Премьера сиквела фильма “Борат” состоялась на стриминговом сервисе Amazon Prime 23 октября.

Первая часть фильма с полным названием “Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана” вышла в ограниченный прокат в 2006 году. Картина получила номинацию на “Оскар” в категории “Лучший адаптированный сценарий”.