Власти Казахстана сделали фразу из “Бората” туристическим слоганом страны

Национальная туристическая компания Kazakh Tourism сделала фразу из фильма ”Борат — 2” слоганом для привлечения туристов в страну. Соответствующий проморолик опубликован на YouTube-канале компании.
В этом видео много раз употребляется взятая из фильма фраза “Very nice!”, которую там произносит герой Саши Барона Коэна — казахстанский журналист Борат Сагдиев.
“Как можно описать это удивительное место в двух словах? Как сказал один мудрец: “Very nice!”” — говорится в описании ролика.
New York Times пишет, что с идеей сделать фразу из фильма туристическим слоганом выступили американец Деннис Кин, который открыл в Казахстане экскурсионное бюро, и его коллега Ермек Утемисов.
Премьера сиквела фильма “Борат” состоялась на стриминговом сервисе Amazon Prime 23 октября.
Первая часть фильма с полным названием “Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана” вышла в ограниченный прокат в 2006 году. Картина получила номинацию на “Оскар” в категории “Лучший адаптированный сценарий”.
55-летняя женщина умерла во время любовных утех
Кто превратил крымский дом ребенка в "концлагерь"
Особняк Наины Ельциной: тут все пропитано роскошью
На «Карту Родины» поставлена Ивановская область