20.05.2020, 12:30

Власти Норвегии разрешили выкопать древний погребальный корабль викингов


EST
Власти Норвегии разрешили выкопать древний погребальный корабль викингов
Ekraani kuvatõmmis Youtube/ Gjellestad

Погребальному судну грозит опасность полного уничтожения.

Норвежские археологи забили тревогу из-за 1000-летнего погребального корабля викингов: его уничтожает грибок. Судно обнаружили в 2018 году на ферме в графстве Эстфолл. Оно находится всего в полуметре под поверхностью земли, пишет Daily Mail.

Подобные находки — большая редкость. Последний раз погребальный корабль в Норвегии находили около 100 назад. Длина корабля из Эстфолла — 20 м. По словам археологов, такие сооружения использовались викингами для захоронения знати. Этот проект станет первым, в результате которого судно раскопают полностью. Скорость работы и то, как быстро ученые приступят к подъему корабля, имеет решающее значение. Проведенные пробы показали, что киль корабля уже активно разъедает грибок.

Читайте также:

По словам археологов, сначала они удалят верхний слой почвы, просеют ее, чтобы найти артефакты, которые могли находиться рядом с кораблем. После этого над площадкой, где лежит судно, установят палатку, чтобы защитить его от непогоды. Затем с корабля начнут убирать грязь, изучать и анализировать каждый фрагмент корабля. Ученые отмечают, что навсегда утраченные части судна они будут восстанавливать при помощи оставленных в почве отпечатков: 3D-сканеры сделают их копии. Не до конца разрушенные фрагменты будут обрабатывать специальным раствором, который останавливает гниение и “консервирует” дерево в том состоянии, в котором его нашли.

К проекту археологи намерены приступить уже в июне этого года. Однако ученые отмечают, что если пандемия не закончится, то потребуется значительное финансирование, чтобы обеспечить каждого археолога собственным комплектом инструментов. Норвежское правительство уже выделило на проект $1,5 млн.

Читайте также: