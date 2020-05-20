Власти Норвегии разрешили выкопать древний погребальный корабль викингов

Норвежские археологи забили тревогу из-за 1000-летнего погребального корабля викингов: его уничтожает грибок. Судно обнаружили в 2018 году на ферме в графстве Эстфолл. Оно находится всего в полуметре под поверхностью земли, пишет Daily Mail.

Подобные находки — большая редкость. Последний раз погребальный корабль в Норвегии находили около 100 назад. Длина корабля из Эстфолла — 20 м. По словам археологов, такие сооружения использовались викингами для захоронения знати. Этот проект станет первым, в результате которого судно раскопают полностью. Скорость работы и то, как быстро ученые приступят к подъему корабля, имеет решающее значение. Проведенные пробы показали, что киль корабля уже активно разъедает грибок.

По словам археологов, сначала они удалят верхний слой почвы, просеют ее, чтобы найти артефакты, которые могли находиться рядом с кораблем. После этого над площадкой, где лежит судно, установят палатку, чтобы защитить его от непогоды. Затем с корабля начнут убирать грязь, изучать и анализировать каждый фрагмент корабля. Ученые отмечают, что навсегда утраченные части судна они будут восстанавливать при помощи оставленных в почве отпечатков: 3D-сканеры сделают их копии. Не до конца разрушенные фрагменты будут обрабатывать специальным раствором, который останавливает гниение и “консервирует” дерево в том состоянии, в котором его нашли.