Власти Перу открыли Мачу-Пикчу ради единственного туриста из Японии
Японец ждал семь месяцев, чтобы посетить Мачу-Пикчу. Власти Перу сжалились — и открыли город для него одного, пишет Meduza.
Японец ждал семь месяцев, чтобы посетить Мачу-Пикчу. Власти Перу сжалились — и открыли город для него одного, пишет Meduza.
26-летний инструктор по боксу Джесси Катаяма из Японии мечтал побывать в древнем городе инков Мачу-Пикчу. 14 марта он прибыл в город Агуас-Кальентес, находящийся неподалеку от самого Мачу-Пикчу. Катаяма уже купил входной билет на 16 марта — а потом узнал, что правительство Перу закрыло доступ к достопримечательности на время пандемии коронавируса. Улететь обратно в Японию из-за закрытия границ у него тоже не получилось. Катаяма, рассчитывавший провести в Перу всего несколько дней, снял небольшую комнату в Агуас-Кальентес. И в итоге прожил в ней семь месяцев.
Каждый день он выходил на пробежку и смотрел на Мачу-Пикчу, в который ему так и не удалось попасть. Но, по словам японца, он не слишком-то расстраивался: Катаяма путешествовал по Перу и посетил, к примеру, гору Путукуси, а также посмотрел на водопады. Кроме того, Катаяма подружился с жителями Агуас-Кальентес — и даже провел для местных детей несколько уроков по боксу.
Когда у японца почти закончились деньги, он понял, что пора лететь домой. Но Катаяма не оставил надежд все-таки посетить Мачу-Пикчу перед отбытием. Тогда он обратился в туристическую компанию и рассказал свою историю.
В свою очередь турфирме удалось заручиться помощью министерства культуры Перу: благодаря этому Катаяме выдали специальное разрешение на посещение закрытого Мачу-Пикчу. Вместе с ним на прогулку по древнему городу отправились директор археологического комплекса и двое фотографов. Таким образом японец стал первым туристом, посетившим Мачу-Пикчу за семь месяцев. И одним из немногих, кто посмотрел на город без толп людей.
Катаяма рассказал CNN, что планирует вернуться в Японию уже 16 октября. Ему грустно расставаться с местными жителями, среди которых он нашел немало друзей. А некоторые дети на прощание даже нарисовали Катаяму и сделали для него игрушки из туалетной бумаги.
Власти планируют в обозримом будущем открыть Мачу-Пикчу для туристов, ограничив посещаемость до 30% от обычной. Точная дата открытия города пока неизвестна.
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