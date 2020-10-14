Власти Перу открыли Мачу-Пикчу ради единственного туриста из Японии

26-летний инструктор по боксу Джесси Катаяма из Японии мечтал побывать в древнем городе инков Мачу-Пикчу. 14 марта он прибыл в город Агуас-Кальентес, находящийся неподалеку от самого Мачу-Пикчу. Катаяма уже купил входной билет на 16 марта — а потом узнал, что правительство Перу закрыло доступ к достопримечательности на время пандемии коронавируса. Улететь обратно в Японию из-за закрытия границ у него тоже не получилось. Катаяма, рассчитывавший провести в Перу всего несколько дней, снял небольшую комнату в Агуас-Кальентес. И в итоге прожил в ней семь месяцев.

Каждый день он выходил на пробежку и смотрел на Мачу-Пикчу, в который ему так и не удалось попасть. Но, по словам японца, он не слишком-то расстраивался: Катаяма путешествовал по Перу и посетил, к примеру, гору Путукуси, а также посмотрел на водопады. Кроме того, Катаяма подружился с жителями Агуас-Кальентес — и даже провел для местных детей несколько уроков по боксу.