Власти Таиланда хотят ввести специальную визу для иностранных туристов
Кабмин Таиланда на следующей недели рассмотрит вопрос о введении специальной туристической визы для иностранцев, желающих посетить страну.
Кабмин Таиланда на следующей недели рассмотрит вопрос о введении специальной туристической визы для иностранцев, желающих посетить страну.
По словам главы управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна, первоначально виза будет выдаваться на 90 дней, но может быть дважды продлена на такой же срок, то есть максимальный срок пребывания в стране по ней составит 270 дней. Такая виза будет удобна для туристов, желающих провести в Таиланде длительное время. Консульский сбор составит 2 000 бат (около 54 евро).
Как заявил глава ТАТ, при допуске иностранных туристов в страну необходимо соблюдать баланс между безопасностью, мнением местных жителей и доходом от туристического сектора, на который приходится 20% ВВП Таиланда.
"Если ситуация в четвертом квартале не улучшится и ни один иностранный турист не приедет в Таиланд, могут быть потеряны 2,5 из 4 млн рабочих мест в туристическом секторе. Поэтому TAT должен подготовиться к ограниченному приему иностранцев, в том числе с европейских рынков, в четвертом квартале 2020 года", — сказал он.
Ассоциация тайских туристических агентств ранее предлагала допускать туристов из городов или стран с низким риском COVID-19 без какого-либо карантина. ТАТ также предлагал начать ограниченный прием туристов с соблюдением мер безопасности, но после нескольких случаев заражения коронавирусом у правительства появились опасения новой вспышки.
Отдельным категориям иностранцев разрешен въезд в Таиланд, среди них – дипломаты, представители ООН, командированные, а также туристы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных поездок. Но им нужно проходить 14-дневный карантин.
По словам главы ТАТ, сейчас ожидается, что иностранные туристы вернутся в Таиланд во втором квартале 2021 года, после появления вакцины против COVID-19.
В 2019 году Таиланд посетили почти 40 млн иностранных туристов.
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