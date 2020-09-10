Власти Таиланда хотят ввести специальную визу для иностранных туристов

По словам главы управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна, первоначально виза будет выдаваться на 90 дней, но может быть дважды продлена на такой же срок, то есть максимальный срок пребывания в стране по ней составит 270 дней. Такая виза будет удобна для туристов, желающих провести в Таиланде длительное время. Консульский сбор составит 2 000 бат (около 54 евро).

Как заявил глава ТАТ, при допуске иностранных туристов в страну необходимо соблюдать баланс между безопасностью, мнением местных жителей и доходом от туристического сектора, на который приходится 20% ВВП Таиланда.

"Если ситуация в четвертом квартале не улучшится и ни один иностранный турист не приедет в Таиланд, могут быть потеряны 2,5 из 4 млн рабочих мест в туристическом секторе. Поэтому TAT должен подготовиться к ограниченному приему иностранцев, в том числе с европейских рынков, в четвертом квартале 2020 года", — сказал он.