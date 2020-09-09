Власти Турции обязали носить маски в общественных местах по всей стране

Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса.
"Консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган направили в 81 провинцию республики циркуляры, согласно которым граждане и гости страны обязаны носить маски в общественных местах. Снимать их можно только дома. Соответствующее решение было принято вчера на заседании Кабмина в связи с несоблюдением в стране мер социального дистанцирования и роста случаев заражения коронавирусом", — пишет издание Gündem Кibris.
Как отмечает газета, граждане обязаны носить маски на улицах, в парках, садах, местах для пикников, на пляжах, в общественном транспорте и на рабочих местах.
Власти также запретили ехать стоя в общественном транспорте в целях соблюдения социальной дистанции между пассажирами.
"В ресторанах и кафе запрещено проведение музыкальных концертов и караоке после полуночи. За соблюдением санитарных мер безопасности на пляжах, рынках и в местах общепита будут следить правоохранительные органы и органы местного самоуправления", — пишет Gündem Кibris.
Губернаторы провинций займутся взысканием административных штрафов с физических и юридических лиц, которые не соблюдают меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом.
Турецкие СМИ отмечают, что пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались в стране неоднократно в течение последних дней.
За минувшую неделю число заразившихся коронавирусом в стране составило 9673 человека, при этом 5 сентября показатели достигли исторического максимума с середины мая – 1673 заболевших за сутки.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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