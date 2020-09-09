Власти Турции обязали носить маски в общественных местах по всей стране

"Консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган направили в 81 провинцию республики циркуляры, согласно которым граждане и гости страны обязаны носить маски в общественных местах. Снимать их можно только дома. Соответствующее решение было принято вчера на заседании Кабмина в связи с несоблюдением в стране мер социального дистанцирования и роста случаев заражения коронавирусом", — пишет издание Gündem Кibris.

Как отмечает газета, граждане обязаны носить маски на улицах, в парках, садах, местах для пикников, на пляжах, в общественном транспорте и на рабочих местах.

Власти также запретили ехать стоя в общественном транспорте в целях соблюдения социальной дистанции между пассажирами.

"В ресторанах и кафе запрещено проведение музыкальных концертов и караоке после полуночи. За соблюдением санитарных мер безопасности на пляжах, рынках и в местах общепита будут следить правоохранительные органы и органы местного самоуправления", — пишет Gündem Кibris.