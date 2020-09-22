Власти Великобритании задумались об отмене системы tax free, турбизнес против

"План правительства по отмене системы tax free для иностранных гостей с 31 декабря может стоить Великобритании миллиардов фунтов упущенной выгоды. Под угрозой окажутся 70 тысяч рабочих мест", — пишет портал со ссылкой на письмо глав компаний Marks & Spencer, Heathrow и Selfridges к руководству страны.

Как отмечается, туристы из стран, не входящих в ЕС, ежегодно совершали в Великобритании покупки на сумму 3,5 млрд фунтов, с которых затем получали возврат налога. Власти страны решили, что денежные потери слишком ощутимы, кроме того, есть "много возможностей для мошенничества".

"Туристы массово приезжали в Лондон и Эдинбург в том числе для того, чтобы сделать выгодные покупки. В случае отказа от возврата НДС Великобритания станет единственной европейской страной без системы tax free. Это нанесет еще один удар по пострадавшей из-за пандемии индустрии туризма, путешественники легко поедут на шопинг в другие страны и города – Париж, Милан, Мадрид", — написали бизнесмены.