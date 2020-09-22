22.09.2020, 11:15

Власти Великобритании задумались об отмене системы tax free, турбизнес против


EST
Власти Великобритании задумались об отмене системы tax free, турбизнес против
Photo by Kiwihug on Unsplash

План властей Великобритании отменить систему tax free 31 декабря вызвал резкую критику со стороны турбизнеса, сообщает в понедельник BBC.

"План правительства по отмене системы tax free для иностранных гостей с 31 декабря может стоить Великобритании миллиардов фунтов упущенной выгоды. Под угрозой окажутся 70 тысяч рабочих мест", — пишет портал со ссылкой на письмо глав компаний Marks & Spencer, Heathrow и Selfridges к руководству страны.

Как отмечается, туристы из стран, не входящих в ЕС, ежегодно совершали в Великобритании покупки на сумму 3,5 млрд фунтов, с которых затем получали возврат налога. Власти страны решили, что денежные потери слишком ощутимы, кроме того, есть "много возможностей для мошенничества".

"Туристы массово приезжали в Лондон и Эдинбург в том числе для того, чтобы сделать выгодные покупки. В случае отказа от возврата НДС Великобритания станет единственной европейской страной без системы tax free. Это нанесет еще один удар по пострадавшей из-за пандемии индустрии туризма, путешественники легко поедут на шопинг в другие страны и города – Париж, Милан, Мадрид", — написали бизнесмены.

Читайте также:

Согласно данным VisitBritain, в 2018 году иностранные туристы потратили на шопинг в Соединенном Королевстве 6 млрд фунтов. При этом вычету tax free подлежали покупки на сумму 3,5 млрд, но в реальности был оформлен возврат НДС для покупок на 2,5 млрд.

На данный момент в Великобритании вычет tax free можно получить на покупки стоимостью от 30 фунтов, сумма НДС в стране составляет 20%. Товары не должны быть использованы в Великобритании.

Читайте также: