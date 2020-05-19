Власти Вены раздадут жителям города ваучеры на посещение кафе и ресторанов

Из-за пандемии коронавируса в середине марта в Вене, как и в других городах мира, закрылись все рестораны и кафе. За два месяца простоя сфера общепита столицы Австрии понесла колоссальные убытки, сообщает Bloomberg.

Для того, чтобы поддержать местные кафе и рестораны, заново открывшиеся только 15 мая, власти решили раздать всем местным жителям специальные ваучеры для оплаты. Каждая семья Вены получит по 50 евро, каждый одинокий житель австрийской столицы – по € 25. Оформить ваучеры можно будет по почте, использовать их нужно до конца сентября 2020-го.

Um die Wiener Gastronomie zu unterstützen, bekommen alles Wr. Haushalte Gastro-Gutscheine - 50€, 25€ für Singlehaushalte. Die Aktion startet im Juni. pic.twitter.com/Orxc30izvC — Wirtschaftskammer W (@WKOwien) May 13, 2020

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!