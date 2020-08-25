Власти Женевы собираются выплачивать туристам по 90 евро на “карманные расходы”
Женева придумала свой способ привлечения туристов: каждому будут давать по 100 франков (около 93 евро) на “карманные расходы”.
Женева придумала свой способ привлечения туристов: каждому будут давать по 100 франков (около 93 евро) на “карманные расходы”.
Главное требование для получения таких подарочных карт — забронировать проживание в отелях Женевы минимум на две ночи, сообщает TourProm.
Ваучер, называемый Женевской подарочной картой, туристы получают автоматически. Гости города имеют право на получение одной подарочной карты на номер. К программе “подключены” более 60 отелей, 15 экскурсионных бюро и достопримечательностей и около 80 ресторанов, где туристы могут потратить средства. В том числе в программе участвуют мишленовские рестораны и знаменитые “шоколадные фабрики”. Карту можно использовать до 31 декабря 2020.
Напоминаем, что на данный момент Швейцария входит в число стран “красной зоны”, по возвращении из которой требуется соблюдать карантин в течение 2 недель.
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