Влияние коронакризиса: житель Эстонии отдыхает дома и тратит меньше, чем в прошлом году

Как следует из потребительского исследования Ferratum Group, коронакризис заставил жителей Эстонии тщательнее планировать свои расходы. Более консервативное, чем прежде, отношение к деньгам отразилось и на планах на летние отпуска. Если в прошлом году жители Эстонии планировали потратить на отпуск в среднем 716 евро, то в этом году планы стали заметно скромнее, и на летний отдых планируется потратить уже 569 евро, или 33% дохода.
В проводимом Ferratum ежегодном исследовании летнего отпуска, которое дает представление о сезонных потребительских привычках жителей разных стран, на этот раз особое внимание обращено на то, как на покупательское поведение людей повлияла коронавирусная пандемия. Опрос, который был проведен среди жителей 11 стран, показал, как пандемия отразилась на финансовом поведении 15 000 семей, на что люди, находясь в изоляции, тратили больше всего денег, как они вели свои финансовые дела и каковы планы потребителей на ближайшие месяцы. Респондентов спрашивали также о покупках в интернет-магазинах, о предпочитаемом способе оплаты и даже о том, чего в связи с распространением COVID-19 они больше всего боялись.
Более половины респондентов (66%) планируют этим летом потратить меньше, чем прошлым. Особенно консервативным отношением к деньгам и потреблению среди населения 11 стран выделились жители Эстонии.
Жители Австралии, Болгарии, Дании, Хорватии, Финляндии, Германии, Норвегии, Швеции и даже Латвии планируют потратить на мероприятия, связанные с отпуском, более значительную долю доходов своих домохозяйств, чем жители Эстонии. Меньше, чем мы, запланировали потратить на отпуск только жители Румынии (492 евро). И в пропорциональном сравнении отношение в Эстонии к расходам на отпуск, скорее, осторожное.
“В этом году жители Эстонии потратят на летний отпуск на целых 9% меньше дохода домохозяйств, чем в прошлом. В пропорциональном сравнении это ставит нас на один уровень с жителями Швеции и Дании”, — сказал заместитель генерального директора Ferratum Bank Антти Кумпулайнен.
Если суммировать ответы участников исследования из всех стран, то окажется, что больше всего этим летом люди потратят на еду, затем — на предметы домашнего обихода, на детей и на поездки внутри страны.
Продукты питания назвали самой большой статьей расходов почти во всех странах, и только в Эстонии отметили, что больше всего потратят на поездки внутри страны (17%). “Кажется, для эстонцев путешествия, в первую очередь по просторам родины, очень важны, поэтому в этом году деньги на поездки у многих пойдут именно на внутренний туризм”, — добавил Кумпулайнен.
Внутренний туризм возглавлял рейтинг отпускных предпочтений жителей Эстонии и в прошлом году, тогда тоже любоваться красотами родины летом собирались 17% респондентов.
В этом году на втором месте в статье расходов жителей Эстонии стоят продовольственные товары (14%), далее следуют другие потребительские товары, затем садоводство и рукоделие и на пятом месте — расходы на детей.
Данный рейтинг четко показывает влияние коронакризиса, поскольку в прошлом году в Эстонии за внутренним туризмом шли летние мероприятия, спа- и велнес-услуги, зарубежные поездки и вечеринки, т.е. все то, пользование чем, потребление или организация чего этим летом ограничено, а то и вовсе запрещено.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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