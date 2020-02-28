Влияние коронавируса на Tallink: компания уже отменила свыше 20 000 бронирований азиатских туристов

По словам руководителя Tallink, сложно сейчас четко предсказать, каково будет влияние от распространения коронавируса в долгосрочной перспективе. Однако Пааво Ныгене отметил, что, например, ситуация в Японии с поставленным на карантин большим круизным лайнером Diamond Princess была, вероятно, серьезной ошибкой. Несмотря на то, что на таком судне постоянно работают воздухоочистители, в каюты все равно поступает часть уже заражённого воздуха из судовых помещений - а это ведет к быстрому распространению бактерий и вирусов по всему лайнеру.

Компания Tallink не хочет зависеть исключительно от паромного сообщения. Как заявил председатель Пааво Ныгене, есть миллион дел, которыми можно заняться. Например, ресторанами быстрого питания. В странах Балтии лидерами в этой сфере являются McDonald's и Hesburger, чей годовой оборот превышает 200 миллионов евро.