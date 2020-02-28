28.02.2020, 10:20

Влияние коронавируса на Tallink: компания уже отменила свыше 20 000 бронирований азиатских туристов

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Влияние коронавируса на Tallink: компания уже отменила свыше 20 000 бронирований азиатских туристов
Foto: Vallo Kruuser

Вчера на специальной пресс-конференции член правления Tallink Grupp Пааво Ныгене заявил, что из-за распространения коронавируса паромная компания была вынуждена отменить бронирования 20 000 азиатских туристов на период с февраля по апрель 2020 года, пишет Ärileht.

По словам руководителя Tallink, сложно сейчас четко предсказать, каково будет влияние от распространения коронавируса в долгосрочной перспективе. Однако Пааво Ныгене отметил, что, например, ситуация в Японии с поставленным на карантин большим круизным лайнером Diamond Princess была, вероятно, серьезной ошибкой. Несмотря на то, что на таком судне постоянно работают воздухоочистители, в каюты все равно поступает часть уже заражённого воздуха из судовых помещений - а это ведет к быстрому распространению бактерий и вирусов по всему лайнеру.

Компания Tallink не хочет зависеть исключительно от паромного сообщения. Как заявил председатель Пааво Ныгене, есть миллион дел, которыми можно заняться. Например, ресторанами быстрого питания. В странах Балтии лидерами в этой сфере являются McDonald's и Hesburger, чей годовой оборот превышает 200 миллионов евро.

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У Tallink же большие планы относительно сети Burger King. В странах Балтии планируется открыть как минимум 50 таких закусочных, из которых первые восемь начнут работу на суше уже в этом году. Кроме того, Tallink не отрицает возможности своего содействия в открытии закусочных Burger King в других странах.

Пааво Ныгене не исключает также и возможности открытия какой-то новой паромной линии, но, по его мнению, этого не стоит делать с новыми дорогостоящими судами - если дело не выгорит, расходы тогда будут слишком большими. Tallink не ограничивается только регионом Балтийского моря, но и рассматривает перспективы развития, например, в Азии.

Согласно неаудированным финансовым результатам, представленным вчера на фондовой бирже, в 2019 году Tallink получил 49,7 млн евро чистой прибыли (40 млн евро в 2018 году).

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