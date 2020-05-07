07.05.2020, 11:01

ВНИМАНИЕ! 14 мая Nordica выполнит спецрейс из Таллинна в Стокгольм и обратно


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ВНИМАНИЕ! 14 мая Nordica выполнит спецрейс из Таллинна в Стокгольм и обратно
Foto: Andres Putting

Национальная авиакомпания Nordica сообщает, что на следующей неделе организует спецрейс из Таллинна в Стокгольм и обратно.

14 мая в 10:15 состоится спецрейс Таллинн-Стокгольм
14 мая в 18:35 состоится спецрейс Стокгольм-Таллинн

Стоимость билета (с багажом) — 185 евро. Регистрация на рейс ЗДЕСЬ.

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