07.05.2020, 11:01
ВНИМАНИЕ! 14 мая Nordica выполнит спецрейс из Таллинна в Стокгольм и обратно
Национальная авиакомпания Nordica сообщает, что на следующей неделе организует спецрейс из Таллинна в Стокгольм и обратно.
Национальная авиакомпания Nordica сообщает, что на следующей неделе организует спецрейс из Таллинна в Стокгольм и обратно.
14 мая в 10:15 состоится спецрейс Таллинн-Стокгольм
14 мая в 18:35 состоится спецрейс Стокгольм-Таллинн
Стоимость билета (с багажом) — 185 евро. Регистрация на рейс ЗДЕСЬ.
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