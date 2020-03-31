31.03.2020, 12:14
ВНИМАНИЕ! 7 апреля Nordica выполнит спецрейс из Таллинна в Швецию и обратно(2)
Национальная авиакомпания Nordica выполнит еще один спецрейс.
Национальная авиакомпания Nordica выполнит еще один спецрейс.
7 апреля в 09:15 состоится спецрейс Таллинн-Стокгольм
7 апреля в 15:50 состоится спецрейс Стокгольм-Таллинн
Стоимость билета (с багажом) — 185 евро. Регистрация на рейс ЗДЕСЬ.
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