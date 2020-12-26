26.12.2020, 10:47

ВНИМАНИЕ: Nordica организовывает спецрейс из Лондона в Таллинн и обратно

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Lennukid lennuväljal
Lennukid lennuväljalFoto: Andres Putting

В связи с приостановлением авиасообщения между Эстонией и Великобританией национальная компания Nordica организует прямые спецрейсы из Таллинна в Лондон и обратно.

Спецрейс из Таллинна в Лондон Gatwick состоится 29 декабря в 09:00.
Из Лондон Gatwick в Таллинн самолет вылетит 29 декабря в 11:00.

Зарегистрироваться и купить билет можно на сайте авиакомпании. Стоимость билета — 250 евро.

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