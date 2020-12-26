ВНИМАНИЕ: Nordica организовывает спецрейс из Лондона в Таллинн и обратно

Спецрейс из Таллинна в Лондон Gatwick состоится 29 декабря в 09:00.

Из Лондон Gatwick в Таллинн самолет вылетит 29 декабря в 11:00.

Зарегистрироваться и купить билет можно на сайте авиакомпании. Стоимость билета — 250 евро.