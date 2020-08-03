03.08.2020, 11:40

Внимание, путешественники: с сегодняшнего дня требование самоизоляция требуется приехавшим в Эстонию из 15 стран Европы


EST
Внимание, путешественники: с сегодняшнего дня требование самоизоляция требуется приехавшим в Эстонию из 15 стран Европы
Foto: Jaanus Lensment

С понедельника, 3 августа, при въезде в Эстонию в двухнедельной самоизоляции должны оставаться прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Португалии, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Режим самоизоляции для европейских туристов не действует для прибывающих из Великобритании, Исландии, Словении, Польши, Нидерландов, Дании, Германии, Сан-Марино, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Словакии, Греции, Кипра, Литвы, Латвии, Норвегии, Венгрии, Финляндии и Ватикана.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.

Читайте также: