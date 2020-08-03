Внимание, путешественники: с сегодняшнего дня требование самоизоляция требуется приехавшим в Эстонию из 15 стран Европы
С понедельника, 3 августа, при въезде в Эстонию в двухнедельной самоизоляции должны оставаться прибывающие из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Португалии, Румынии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
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