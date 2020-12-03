“Внимание, за бортом кит”: Каково это — пойти в кругосветное путешествие на 99-летнем паруснике в разгар пандемии

Легенда с именем легенды

Учебно-парусные суда Росрыболовства — барки “Седов” и “Крузенштерн” и фрегат “Паллада” отправились в экспедицию в конце 2019 года. Она была посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы. “Крузенштерн” совершил только переход через Атлантику, а у “Седова” и “Паллады” целью было кругосветное плавание. К моменту разразившейся пандемии коронавируса, в марте, “Седов” был в Кейптауне, после чего иностранные порты отказались принимать судно. Из-за этого кораблю пришлось без остановок добираться до Владивостока, где экипаж пришел к решению изменить дальнейшую траекторию путешествия. Вместо американской части через Панамский канал выбрали родной Северный морской путь.



Scanpix, ev Fedoseyev/TASS





“Седов” — огромный барк с четырьмя мачтами и металлическим корпусом. Кроме парусов на судне есть и машинное отделение. Его история необыкновенна. Немецкое судно Magdalene Vinnen II было спущено на воду аж в 1921 году на верфи “Германия” (Germaniawerft), входившей в знаменитый концерн Фридриха Круппа. Во время Второй мировой войны оно находилось в составе вспомогательного флота на Балтике и использовалось для доставки снабжения войскам Третьего рейха под буксиром. По решению Потсдамской конференции о репарациях Германии, судно было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в “Седов” в честь русского полярного исследователя Георгия Седова, погибшего в тяжелой экспедиции на Северный полюс.