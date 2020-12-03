“Внимание, за бортом кит”: Каково это — пойти в кругосветное путешествие на 99-летнем паруснике в разгар пандемии
Барк “Седов” 27 ноября торжественно завершил кругосветное плавание в рамках экспедиции к 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы. Балтийск с восторгом встретил легендарное судно, внесенное в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный из сохранившихся до наших дней учебных парусников, и курсантов, проходивших на нем практику. Маршрут завершился прохождением Северного морского пути — и благодаря изменившимся из-за коронавируса условиям барк вписал свое имя в историю как первый парусник, преодолевший его за одну навигацию.
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