13.03.2020, 19:58

Во Франции закрывают Лувр и Версальский дворец из-за ситуации с коронавирусом


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Во Франции закрывают Лувр и Версальский дворец из-за ситуации с коронавирусом
Scanpix, AFP By-line:THOMAS SAMSON

В Париже Лувр с 13 марта закрывают для посетителей из-за распространения коронавируса во Франции.

Помимо Лувра закрываются национальный музей Эжена Делакруа и Версальский дворец.

Отмечается, что все посетители, купившие билеты онлайн, смогут вернуть деньги.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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