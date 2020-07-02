Восстанавливается международное регулярное автобусное сообщение между Тарту и Ригой

По словам коммерческого директора сети международных линий Lux Express Райта Реммеля, в Риге конечная остановка на данном рейсе будет в аэропорту. “Для жителей Тарту и Южной Эстонии возможность добраться с комфортом прямым рейсом непосредственно до аэропорта Риги удобнее и проще, чем через Таллинн или на собственном автомобиле”.

Автобус из Тарту прибывает в столицу Латвии в 10:20, что также подходит для совершения прогулки по городу. “За полдня можно прекрасно провести время в Риге и изучить основные достопримечательности, при этом развлечений здесь достаточно и для тех, кто приехал на несколько дней. Кроме того, в непосредственной близи от автовокзала можно сесть на электричку и посетить латышский летний курорт Юрмалу. Таким образом, для жителей Южной Эстонии открывается новая и удобная возможность отправиться на отдых к своим соседям”, — уточнил Райт Реммель.