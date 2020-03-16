Восстановление пограничного контроля: смотрите, какие правила пересечения границы будут действовать с 17 марта

1. В Эстонию в дальнейшем смогут въехать:
• граждане Эстонии (при предъявлении паспорта или ИД-карты)
• граждане других стран, имеющие постоянный или временный вид на жительство
• обладатели серых паспортов
• студенты, обучающиеся в эстонских университетах
• граждане других стран, имеющие разрешение на работу в Эстонии
• иностранные граждане, у которых в Эстонии живут члены семьи
• иностранные граждане, у которых в Эстонии зарегистрирован свой бизнес
2. НЕ разрешен въезд в Эстонию:
• иностранным гражданам по условиям безвизового соглашения, по шенгенской визе или с эстонской визой с целью:
* краткосрочной работы
* туризма
* посещения родственников или друзей
3. Разрешается въезд иностранных граждан без симптомов коронавируса, если:
• они непосредственно участвуют в перевозке товаров и сырья (например, водители)
• они оказывают необходимую медицинскую помощь или другие неотложные услуги
• они сотрудники иностранных дипломатических представительств или консульских учреждений, а также члены их семей
• они прибывают в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества
Стало известно, какую пользу принес коронавирус
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Пациентку увезли к туалету, чтобы не мешала. Она умерла
Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Странный случай