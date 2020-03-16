Восстановление пограничного контроля: смотрите, какие правила пересечения границы будут действовать с 17 марта

"Мы просим жителей Эстонии остаться в пределах страны и отказаться от путешествий. Отправляясь в другое государства, можно оказаться в карантине, а вернуться домой будет сложно или даже невозможно. Начиная со вторника, 17 марта, право попасть в нашу страну имеют только граждане Эстонии, обладатели серых паспортов, а также граждане других стран, у которых есть постоянный или временный вид на жительство в Эстонии", - объяснил министр внутренних дел Март Хельме.

Пограничный контроль включает в себя проверку документов и наличия симптомов болезни. Все прибывающие в Эстонию должны будут в обязательном порядке сообщить необходимую информацию о маршруте, самочувствии, попутчиках и возможном контакте с уже заразившимися людьми. При пересечении границы необходимо иметь действительный документ, удостоверяющий личность. "При введении ограничений важно иметь при себе документ. Поэтому я призываю всех брать с собой паспорт или ИД-карту, даже передвигаясь исключительно по территории Эстонии", - отметил Март Хельме.