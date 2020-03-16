16.03.2020, 07:15

Восстановление пограничного контроля: смотрите, какие правила пересечения границы будут действовать с 17 марта


EST
Eesti-Läti
Eesti-Läti Foto: Rauno Volmar

По решению правительства с 17 марта временно возобновляется контроль на всех пограничных пунктах Эстонии с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса на территории нашей страны, сообщает Министерство внутренних дел.

"Мы просим жителей Эстонии остаться в пределах страны и отказаться от путешествий. Отправляясь в другое государства, можно оказаться в карантине, а вернуться домой будет сложно или даже невозможно. Начиная со вторника, 17 марта, право попасть в нашу страну имеют только граждане Эстонии, обладатели серых паспортов, а также граждане других стран, у которых есть постоянный или временный вид на жительство в Эстонии", - объяснил министр внутренних дел Март Хельме.

Пограничный контроль включает в себя проверку документов и наличия симптомов болезни. Все прибывающие в Эстонию должны будут в обязательном порядке сообщить необходимую информацию о маршруте, самочувствии, попутчиках и возможном контакте с уже заразившимися людьми. При пересечении границы необходимо иметь действительный документ, удостоверяющий личность. "При введении ограничений важно иметь при себе документ. Поэтому я призываю всех брать с собой паспорт или ИД-карту, даже передвигаясь исключительно по территории Эстонии", - отметил Март Хельме.

Читайте также:

Ограничения не коснутся международных грузоперевозок, включая доставку продуктов питания и медицинских товаров. Также пропускаются люди, оказывающие важные для жизни услуги, например, поставщики топлива. Иностранные граждане могут использовать Эстонию в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, если у них не выявлены симптомы коронавируса.

Иностранцы, работающие в Эстонии по визе или по условиям безвизового режима, после 17 марта вернуться в Эстонию не смогут. Если они уже находятся в Эстонии, то могут остаться здесь или покинуть страну в любой подходящий им момент.

"В случае, если при пересечении границы у людей, имеющих право находиться в Эстонии, будут выявлены признаки коронавируса, то их отправят на домашнее лечение (легкая форма протекания болезни) или в больницу (тяжелая форма). Жители Эстонии, у которых выявлен COVID-19, обязаны придерживаться условий изоляции», - добавил министр внутренних дел.

Эта изоляция означает, что человек должен находиться в закрытом помещении в течение 14 дней и не контактировать с другими людьми. Если с заразившимся коронавирусом проживают члены его семьи, то они тоже должны остаться в карантине. В случае тяжелой формы протекания болезни заболевшие будут госпитализированы.

"Я призываю людей, оказавшихся в карантине, общаться со своими друзьями и знакомыми только по телефону или интернету, прибегая к их помощи в плане доставки продуктов питания и средств первой необходимости. Однако нужно иметь в виду, что тот, кто приносит еду, не должен вступать в контакт с заболевшим. Это очень неудобная схема общения, но я надеюсь на понимание. Изоляция заразившихся необходима для снижения риска дальнейшего распространения опасного вируса", - сказал Март Хельме.

Новые правила при пересечении границы Эстонии с 17 марта 2020 года:

1. В Эстонию в дальнейшем смогут въехать:
• граждане Эстонии (при предъявлении паспорта или ИД-карты)
• граждане других стран, имеющие постоянный или временный вид на жительство
• обладатели серых паспортов
• студенты, обучающиеся в эстонских университетах
• граждане других стран, имеющие разрешение на работу в Эстонии
• иностранные граждане, у которых в Эстонии живут члены семьи
• иностранные граждане, у которых в Эстонии зарегистрирован свой бизнес

2. НЕ разрешен въезд в Эстонию:
• иностранным гражданам по условиям безвизового соглашения, по шенгенской визе или с эстонской визой с целью:
* краткосрочной работы
* туризма
* посещения родственников или друзей

3. Разрешается въезд иностранных граждан без симптомов коронавируса, если:
• они непосредственно участвуют в перевозке товаров и сырья (например, водители)
• они оказывают необходимую медицинскую помощь или другие неотложные услуги
• они сотрудники иностранных дипломатических представительств или консульских учреждений, а также члены их семей
• они прибывают в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества

4. В порядке исключения Департамент полиции и погранохраны может разрешить въезд в Эстонию:
• иностранных граждан, чьи ближайшие родственники являются гражданами Эстонии или имеют право на проживание здесь (родители, дети, супруг/супруга)
• чрезвычайная ситуация, оправданная сложившимися обстоятельствами (например, если разлучены родители и ребенок)

Читайте также: