ВОЗ может ввести для туристов обязательные электронные сертификаты о вакцинации

Всемирная организация здравоохранения изучает возможности введения электронных сертификатов о прививках от коронавируса для путешественников.

На брифинге в Копенгагене представители ВОЗ заявили, что выступают против введения иммунных паспортов для переболевших COVID-19. Они также заявили, что не одобряют тестирование на вирус прямо в аэропортах.

В то же время эксперт Всемирной организации здравоохранения рассказал об изучении технологии электронных сертификатов для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Организация прорабатывает возможности совместной работы с государствами-участниками над такими электронными документами для путешествий.