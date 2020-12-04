ВОЗ может ввести для туристов обязательные электронные сертификаты о вакцинации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может ввести так называемые электронные сертификаты вакцинации. Они будут нужны для свободных путешествий по миру.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может ввести так называемые электронные сертификаты вакцинации. Они будут нужны для свободных путешествий по миру.
Всемирная организация здравоохранения изучает возможности введения электронных сертификатов о прививках от коронавируса для путешественников.
На брифинге в Копенгагене представители ВОЗ заявили, что выступают против введения иммунных паспортов для переболевших COVID-19. Они также заявили, что не одобряют тестирование на вирус прямо в аэропортах.
В то же время эксперт Всемирной организации здравоохранения рассказал об изучении технологии электронных сертификатов для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Организация прорабатывает возможности совместной работы с государствами-участниками над такими электронными документами для путешествий.
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