ВОЗ рекомендовала жителям Европы отказаться от путешествий на Рождество и Новый год

“Здесь есть разница между тем, что вам разрешают делать власти, и тем, что вам следовало бы делать”, — цитирует издание The Guardian выдержки из заявления Клюге.

По его словам, путешествия на Рождество “не стоят риска” из-за опасности заразиться COVID-19.

При этом Клюге заверил, что у Европы — лишь “несколько месяцев жертв впереди”, а ее жителям нужно “теперь поступать так, что мы все могли гордиться этим”. В то же время Клюге признал, что пандемия нанесла сокрушительный урон в финансово-экономической сфере, привела к росту безработицы и сокращению возможностей для самореализации, разделила многие семьи. В особенности Клюге указал на опасность самоизоляции и локдаунов, социальных проблем для психического здоровья населения.

Европейский офис ВОЗ ранее также рекомендовал отмечать Рождество и Новый год на улице и в маске.