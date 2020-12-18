ВОЗ рекомендовала жителям Европы отказаться от путешествий на Рождество и Новый год

В европейский регион ВОЗ входит 53 страны, включая Россию и несколько государств из Средней Азии. С начала пандемии в этом регионе заразились коронавирусом более 22 млн человек, почти 500 тыс. умерли.
Однако накануне было распространено заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что власти ЕС приступят к вакцинации населения от коронавируса 27-29 декабря.
“Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе”, — пообещала глава Еврокомиссии, имея в виду вакцину BioNtech-Pfizer, находящуюся в процессе научного заключения со стороны Европейского агентства лекарственных средств.
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