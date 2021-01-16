ВОЗ выступила против введения ковидных паспортов для путешествий

"Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам в настоящий момент слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать доказательств о прохождении вакцинации от прибывающих путешественников", — заявили в комитете. Комитет рекомендует руководствам стран "принимать скоординированные, основанные на фактических данных меры по обеспечению безопасности поездок и обмениваться с ВОЗ опытом и лучшими практиками".

В то же время в комитете ВОЗ отметили, что путешественникам необходимо соблюдать все необходимые меры по снижению риска заражения COVID-19 во время путешествий.

В четверг в Европейском региональном бюро ВОЗ заявили, что вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников изучается.

Старший специалист отдела иммунизации ЕРБ ВОЗ Олег Бенеш указал, что комитет по международным медико-санитарным правилам "периодически изучает вопросы, связанные с мерами борьбы против COVID-19".