Возобновление полетов из Таллинна в Минск или города Украины зависит от воли правительства

Белорусский национальный авиаперевозчик “Belavia” продлил приостановку полетов между Минском и Таллинном до 14 октября, хотя изначально фирма планировала возобновить работу линии с 30 сентября.

“Осуществление авиасообщения зависит от наличия разрешения на выполнение полетов со стороны авиационных властей Эстонии. На данный момент авиационные власти Эстонии отозвали данное разрешение по 14 октября”, — прокомментировали в пресс-службе белорусской авиакомпании.

По словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций Таави Аудо, по нынешним ограничениям полеты в Беларусь или города Украины будут возможны, если Евросовет внесет их в свой список.

“Но у правительства всегда есть право, которым оно уже пользовалось, делать исключения и изменять ограничение на открытие прямых рейсов, независимо от Совета Европы. Например, исключения были созданы для шести направлений”, — сказал Аудо.