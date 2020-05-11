Возврат денег за отмененные рейсы и туры? ЕС на стороне потребителей

Пандемия коронавируса сорвала бесчисленные забронированные заранее полеты и туры. Авиапассажиры и туристы вправе требовать в сжатые сроки возврата уплаченных за отмененные поездки денег. Однако в условиях фактически полного прекращения воздушного сообщения речь идет о суммах, вернуть которые в одночасье авиакомпаниям и туроператорам просто не по силам: они разорятся. Что же делать?

Довольно очевидный выход: предлагать клиентам вместо денег ваучеры (подарочные карточки), гарантирующие им право совершить в будущем аналогичное или сопоставимое путешествие.

Принудительные ваучеры: Еврокомиссия говорит “нет”

Подобный план рассматривался во многих государствах. Например, правительство Германии намеревалось ради поддержки особо сильно пострадавших из-за COVID-19 отраслей сделать ваучерный вариант обязательным для потребителей. Иными словами, предоставить авиакомпаниям и туроператорам право не выплачивать клиентам живые деньги, даже если те не соглашаются на предложенный сертификат. С этой целью Берлин потребовал в апреле от Брюсселя из-за пандемии COVID-19 отказаться от некоторых правил в сфере защиты прав потребителей. Однако Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, ответила решительным отказом.