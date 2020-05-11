Возврат денег за отмененные рейсы и туры? ЕС на стороне потребителей
В Брюсселе отказались узаконить право авиакомпаний и туроператоров выдавать клиентам вместо денег сертификаты и подарочные карточки.
В Брюсселе отказались узаконить право авиакомпаний и туроператоров выдавать клиентам вместо денег сертификаты и подарочные карточки.
Пандемия коронавируса сорвала бесчисленные забронированные заранее полеты и туры. Авиапассажиры и туристы вправе требовать в сжатые сроки возврата уплаченных за отмененные поездки денег. Однако в условиях фактически полного прекращения воздушного сообщения речь идет о суммах, вернуть которые в одночасье авиакомпаниям и туроператорам просто не по силам: они разорятся. Что же делать?
Довольно очевидный выход: предлагать клиентам вместо денег ваучеры (подарочные карточки), гарантирующие им право совершить в будущем аналогичное или сопоставимое путешествие.
Подобный план рассматривался во многих государствах. Например, правительство Германии намеревалось ради поддержки особо сильно пострадавших из-за COVID-19 отраслей сделать ваучерный вариант обязательным для потребителей. Иными словами, предоставить авиакомпаниям и туроператорам право не выплачивать клиентам живые деньги, даже если те не соглашаются на предложенный сертификат. С этой целью Берлин потребовал в апреле от Брюсселя из-за пандемии COVID-19 отказаться от некоторых правил в сфере защиты прав потребителей. Однако Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, ответила решительным отказом.
Так, еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан во время видеоконференции с транспортным комитетом Европейского парламента заявила: “Право авиапассажиров делать выбор в пользу возврата денег необходимо сохранить”, заставлять их соглашаться на ваучеры недопустимо, это возможно только на добровольной основе, а для этого “сертификаты должны быть привлекательными”.
В то же время еврокомиссар напомнила, что Европейская комиссия уже немало сделала для поддержки авиакомпаний, в частности, облегчила условия предоставления им государственной помощи. Другой пример: в Брюсселе активно работают над стратегией скорейшего возобновления воздушного сообщения во всем Евросоюзе.
Еврокомиссар по вопросам юстиции бельгиец Дидье Рейндерс написал, что осознает необходимость срочной поддержки туристической отрасли, однако “одновременно необходимо сохранить защиту потребителей, тем более что кризис ударил и по многим потребителям. К тому же мне представляется очень важным, чтобы возрождение индустрии путешествий и туризма строилось на доверии”. Дидье Рейндерс тоже поддержал выдачу ваучеров на добровольной основе при соблюдении определенных условий.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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