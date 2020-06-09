09.06.2020, 09:30

Впечатляющие аэроФОТО: полетаем над зелено-желтыми полями в Латвии?


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Впечатляющие аэроФОТО: полетаем над зелено-желтыми полями в Латвии?
AeroLatvija.lv Михаил Игнатс, Андрей Асарсу

На дворе лето, а, значит, нас радует яркое солнце, море зелени и пьянящий аромат сирени. И именно это настроение (+ желтые поля рапса) демонстрируют нам фотографии Латгалии с высоты птичьего полета.

Обычные, на первый взгляд, пейзажи, с высоты птичьего полета начинают выглядеть совершенно иначе, открывая перед нами гигантские необычные картины.

Снимками этой красоты мы обязаны аэрофотографу AeroLatvija.lv Михаилу Игнатсу и пилоту-инструктору Андрею Асарсу.

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