09.06.2020, 09:30
Впечатляющие аэроФОТО: полетаем над зелено-желтыми полями в Латвии?
На дворе лето, а, значит, нас радует яркое солнце, море зелени и пьянящий аромат сирени. И именно это настроение (+ желтые поля рапса) демонстрируют нам фотографии Латгалии с высоты птичьего полета.
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