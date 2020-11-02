Время печали: в Таллинне закрывается легендарный ресторан

На странице легендарного таллиннского ресторана Peppersack сегодня появилось грустное сообщение:

"Дорогие друзья!

С тяжелым сердцем сообщаем, что Peppersack закрывает свои двери уже на этой неделе. Поэтому ждем Вас в последний раз к нам в гости до 5 ноября.

Спасибо, что были с нами все 18 лет!

Команда Peppersack".

Kallid sõbrad Anname raske südamega teada, et Peppersack sulgeb oma uksed juba sel nädalal. Seetõttu ootame Teid veel... Опубликовано Peppersack Понедельник, 2 ноября 2020 г.