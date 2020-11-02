02.11.2020, 20:35

Время печали: в Таллинне закрывается легендарный ресторан

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Kasuliku vanalinna tuur 25.09.2020
Kasuliku vanalinna tuur 25.09.2020Foto: Jaanus Lensment

Сегодня руководство одного из самых примечательных ресторанов Старого города сообщило, что вынуждено закрыть заведение, которое целых 18 лет было одним из символов Таллинна.

На странице легендарного таллиннского ресторана Peppersack сегодня появилось грустное сообщение:

"Дорогие друзья!

С тяжелым сердцем сообщаем, что Peppersack закрывает свои двери уже на этой неделе. Поэтому ждем Вас в последний раз к нам в гости до 5 ноября.
Спасибо, что были с нами все 18 лет!
Команда Peppersack".

Kallid sõbrad Anname raske südamega teada, et Peppersack sulgeb oma uksed juba sel nädalal. Seetõttu ootame Teid veel...

Опубликовано Peppersack Понедельник, 2 ноября 2020 г.
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