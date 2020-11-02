Время печали: в Таллинне закрывается легендарный ресторан

Сегодня руководство одного из самых примечательных ресторанов Старого города сообщило, что вынуждено закрыть заведение, которое целых 18 лет было одним из символов Таллинна.
На странице легендарного таллиннского ресторана Peppersack сегодня появилось грустное сообщение:
"Дорогие друзья!
С тяжелым сердцем сообщаем, что Peppersack закрывает свои двери уже на этой неделе. Поэтому ждем Вас в последний раз к нам в гости до 5 ноября.
Спасибо, что были с нами все 18 лет!
Команда Peppersack".
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