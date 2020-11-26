"Все еще надеемся на открытие границ": как заменят жители Петербурга привычные новогодние поездки в Эстонию

38% любителей путешествий, уезжавших ранее в новогодние праздники из Санкт-Петербурга за границу, 2021 год планируют встретить в городе.

Отправиться вместо заграничной поездки в путешествие по России в новогодние каникулы решили 11% респондентов. 10% пока не определились со своими планами на начало следующего года.

9% тех, кто раньше уезжал на новогодние каникулы в зарубежные страны, на этот раз поедут на дачу, в загородный дом или отель в пригороде Санкт-Петербурга или Ленобласти. А 2% участников опроса приобрели новогодний тур в страны, с которыми Россия уже возобновила регулярные перевозки.

“Желание у большинства опрошенных остаться дома объясняется, в том числе, негативным фоном вокруг темы пандемии. Но, с другой стороны, по-прежнему значительное количество любителей путешествовать не теряют надежды на открытие границ до нового года”, — отмечает генеральный директор АО “Евролайнс” (российское представительство Lux Express Group) Райт Реммель.