Все на удаленку! Таллинн занял первое место в рейтинге лучших городов для дистанционной работы
Портал Big 7 Travel составила рейтинг городов мира, где созданы лучшие условия для удаленной работы. В прошлом году первое место занял американский город Остин в штате Техас, а в этом году лучшим признан Таллинн.
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