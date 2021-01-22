Все на удаленку! Таллинн занял первое место в рейтинге лучших городов для дистанционной работы

При составлении рейтинга учитывались условия проживания в том или ином городе, визовая поддержка, инфраструктура, стоимость проживания и еды, доступность и качество интернета, а также наличие мест для совместной работы и общения.

Столько значимую позицию в этом рейтинге эстонской столице удалось получить благодаря специальной визе, позволяющей “цифровым кочевникам” оставаться в городе на срок до года. В исследовании отмечается, что 99 % всех государственных услуг доступны круглосуточно в режиме онлайн.

Второе место эксперты отдали Тбилиси, оценив хорошее расположение города, его уникальную красоту, разнообразную национальную кухню и большое количество коворкинг-пространств.

На третьем месте Белград. Здесь созданы все условия для удаленной работы: высокоскоростной интернет, низкая стоимость аренды квартир и пространств для проведения совместных встреч.