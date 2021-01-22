Все на удаленку! Таллинн занял первое место в рейтинге лучших городов для дистанционной работы
Портал Big 7 Travel составила рейтинг городов мира, где созданы лучшие условия для удаленной работы. В прошлом году первое место занял американский город Остин в штате Техас, а в этом году лучшим признан Таллинн.
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
Новый симптом КОВИД ошарашил учёных