"Все нервы измотали, но мне еще крупно повезло!": читатель об экстренном возвращении в Эстонию из Дублина(3)
В редакцию Delfi пришло письмо от жителя Эстонии, который поделился своими впечатлениями о возращении в Таллинн из Дублина.
В редакцию Delfi пришло письмо от жителя Эстонии, который поделился своими впечатлениями о возращении в Таллинн из Дублина.
Гражданин Эстонии Александр (имя изменено, настоящее имя редакции известно) работал в Дублине. Когда в Ирландии началась паника из-за распространения коронавируса, он сразу решил вернуться в Таллинн.
“Границы закрывались, рейсов уже почти не было. С трудом нашел подходящий билет авиакомпании Air France из Дублина до Хельсинки через Париж с вылетом 23 марта и с 18-часовым ожиданием в столице Франции. Приехал в аэропорт Дублина, но уже перед самой посадкой в самолет меня спросили конечный пункт назначения. Я со спокойным сердцем ответил, что лечу в Таллинн. Возникла пауза, а через какое-то время сотрудники аэропорта заявили, что не могут меня пустить на борт, так как билеты куплены не до Эстонии, а до Финляндии, где сейчас объявлен карантин”, — рассказывает Александр.
Мужчина попытался разъяснить персоналу аэропорта, что финские власти разрешают гражданам Эстонии транзитом добраться из аэропорта Хельсинки до порта, а после на пароме вернуться домой. Но эта информация на сотрудников летной гавани не подействовала. В жесткой форме они посоветовали Александру “спать в Дублине или добираться вплавь до Таллинна”.
“У меня был шок. Я попросил срочно позвать главного менеджера, потому что до вылета самолета оставалось всего полчаса. Пришла сотрудница, выслушала меня. Раз пять куда-то звонила, но на борт меня так и не пропускали. До вылета оставалось уже минут 10, когда я стал орать, что если меня не впустят сейчас же на самолет, я буду звонить и писать во все новостные каналы и рассказывать о сложившейся ситуации. И вот это подействовало! Они меня пропустили. Но на этом мои приключения не закончились”, — вспоминает Александр.
“У меня была 18-часовая стыковка в Париже. По прибытии в аэропорт меня отправили в зону ожидания, где ничего не работало! Все магазины, кафе и рестораны были закрыты. Единственным спасением казался аппарат, в котором можно было купить воду. Но при ближайшем рассмотрении я увидел на нем надпись “Defect” (неисправен). Пришлось пить воду из-под крана в туалете. Где-то около 00:00 сотрудники Air France бесплатно раздали всем сухпайки.
Александр отмечает, что огромный по своим размерам аэропорт Шарль-де-Голль был почти пустой, людей практически не было. Однако из тех, кто ждал своих вылетов в зоне ожидания, 90% были людьми азиатской внешности. По его словам, учитывая все события, было очень страшно находиться в такой компании в течение 18-часов.
“Сидя в аэропорту Парижа, я наблюдал, как на табло с информацией о вылетах один за другим отменялись рейсы. Огромное количество направлений появлялись с надписью “Cancelled” (отменен). Я боялся, что наш рейс тоже могут внезапно отменить”, — рассказывает Александр.
“Я очень был рад, когда объявили посадку на рейс до Хельсинки. Но меня опять не хотели пускать в самолет. Вновь показал свой забронированный билет на паром до Таллинна, сотрудники снова куда-то позвонили и только тогда меня пропустили”, — добавляет Александр.
“Рейс обслуживала авиакомпания Finnair, выполняющая общий заказ American Airlines и Air France. На борту был 31 пассажир. По прилете в аэропорт Вантаа нас встречала целая рота пограничников. Возникло странное и не очень приятное чувство, что мы какие-то уголовники на этапе. Меня проверили, спросили, откуда я лечу и куда, посмотрели мой билет на паром и пропустили. Точно также всех пассажиров парома встречали и на эстонской границе. Нервы мои измотаны. Я добирался до дома 38 часов”, — говорит мужчина.
По словам Александра, ему еще крупно повезло, так как общая сумма затрат на возвращение домой составила всего 179,4 евро: 160 евро стоил перелет, 15 евро — паром, 4.40 евро — электричка от аэропорта Вантаа до центра Хельсинки. Прямые перелеты между Дублином и Хельсинки в последние дни перед закрытием границ стоили по 450-600 евро.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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