"Все нервы измотали, но мне еще крупно повезло!": читатель об экстренном возвращении в Эстонию из Дублина

Гражданин Эстонии Александр (имя изменено, настоящее имя редакции известно) работал в Дублине. Когда в Ирландии началась паника из-за распространения коронавируса, он сразу решил вернуться в Таллинн.

“Границы закрывались, рейсов уже почти не было. С трудом нашел подходящий билет авиакомпании Air France из Дублина до Хельсинки через Париж с вылетом 23 марта и с 18-часовым ожиданием в столице Франции. Приехал в аэропорт Дублина, но уже перед самой посадкой в самолет меня спросили конечный пункт назначения. Я со спокойным сердцем ответил, что лечу в Таллинн. Возникла пауза, а через какое-то время сотрудники аэропорта заявили, что не могут меня пустить на борт, так как билеты куплены не до Эстонии, а до Финляндии, где сейчас объявлен карантин”, — рассказывает Александр.

Мужчина попытался разъяснить персоналу аэропорта, что финские власти разрешают гражданам Эстонии транзитом добраться из аэропорта Хельсинки до порта, а после на пароме вернуться домой. Но эта информация на сотрудников летной гавани не подействовала. В жесткой форме они посоветовали Александру “спать в Дублине или добираться вплавь до Таллинна”.