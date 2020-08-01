Все прилетающие в Россию с 1 августа должны проходить тест на коронавирус

“Постановление предусматривает необходимость иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке на борт воздушного судна, следующего в пункт назначения на территории Российской Федерации, в том числе в целях транзитного проезда обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР”, — говорится в сообщении Роспотребнадзора в пятницу.

Указанные правила касаются как вывозных, так и регулярных рейсов, прибывающих на территорию РФ.

Исследование нужно пройти не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию РФ.

Граждане РФ, прилетающие в Россию, должны заполнить анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. В течение трех дней после прилета они должны пройти тест на коронавирус и разместить его результаты на портале.