Все прилетающие в Россию с 1 августа должны проходить тест на коронавирус
Роспотребнадзор опубликовал постановление о прохождении теста на коронавирус по прилете в Россию с 1 августа.
Роспотребнадзор опубликовал постановление о прохождении теста на коронавирус по прилете в Россию с 1 августа.
“Постановление предусматривает необходимость иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке на борт воздушного судна, следующего в пункт назначения на территории Российской Федерации, в том числе в целях транзитного проезда обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР”, — говорится в сообщении Роспотребнадзора в пятницу.
Указанные правила касаются как вывозных, так и регулярных рейсов, прибывающих на территорию РФ.
Исследование нужно пройти не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию РФ.
Граждане РФ, прилетающие в Россию, должны заполнить анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. В течение трех дней после прилета они должны пройти тест на коронавирус и разместить его результаты на портале.
В случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прилета в РФ граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.
Иностранные граждане, прибывающие в целях осуществления трудовой деятельности, должны по-прежнему выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.
Данное постановление вступает в силу с 1 августа 2020 года.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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