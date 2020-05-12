Всех пассажиров в аэропортах Турции с 1 июня будут проверять на коронавирус

“В июне в Турции вводится обязательное тестирование на коронавирус всех въезжающих в страну. В первую очередь, правило коснется аэропортов основных туристических провинций, включая Анталью, поскольку страна готовится к постепенному возобновлению туризма. Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров”, — рассказал Эрсой.
Как отметил министр, тестировать на коронавирус будут до прохождения паспортного контроля. Взятие анализов займет не более 2-3 минут, чтобы избежать скопления пассажиров. Результаты теста будут известны через 5-6 часов. Если у туриста будет выявлен коронавирус, то он будет находиться в изоляции в номере отеля.
Ранее о введении экспресс-тестирования на коронавирус в аэропорту Дубая сообщила авиакомпания Emirates. Его результаты, как заявляли в авиакомпания, известны уже через 10 минут.
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
Во Владимирской области число случаев КВИ выросло до 1387
Плющенко намерен сделать из Трусовой "универсального солдата"
Что заявил сын миллиардера Босова, узнав о смерти отца