12.05.2020, 14:31

Всех пассажиров в аэропортах Турции с 1 июня будут проверять на коронавирус


EST
Всех пассажиров в аэропортах Турции с 1 июня будут проверять на коронавирус
Scanpix, Panthermedia By-line:Wieslaw Jarek

Турция с июня обяжет всех иностранцев и граждан страны, которые возвращаются из-за границы, сдавать тесты на коронавирус в аэропортах, сообщает Airport Haber со ссылкой на министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя.

“В июне в Турции вводится обязательное тестирование на коронавирус всех въезжающих в страну. В первую очередь, правило коснется аэропортов основных туристических провинций, включая Анталью, поскольку страна готовится к постепенному возобновлению туризма. Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров”, — рассказал Эрсой.

Как отметил министр, тестировать на коронавирус будут до прохождения паспортного контроля. Взятие анализов займет не более 2-3 минут, чтобы избежать скопления пассажиров. Результаты теста будут известны через 5-6 часов. Если у туриста будет выявлен коронавирус, то он будет находиться в изоляции в номере отеля.

Ранее о введении экспресс-тестирования на коронавирус в аэропорту Дубая сообщила авиакомпания Emirates. Его результаты, как заявляли в авиакомпания, известны уже через 10 минут.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: