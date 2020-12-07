07.12.2020, 10:00

Всемирная организация по туризму: 70% стран уже сняли ограничения на поездки


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Всемирная организация по туризму: 70% стран уже сняли ограничения на поездки
Foto: Rauno Volmar

По данным UNWTO (Всемирная организация по туризму при ООН) почти 70% стран ослабили ограничения на поездки, которые ввели весной этого года. Всего в отчете Всемирной организации туризма значатся 217 направлений.

К ноябрю 2020 года ограничения на международный туризм были сняты по 152 направлениям, хотя еще в сентябре таковых было 115. При этом 59 направлений остаются полностью закрытыми — это на 34 страны меньше, чем за предыдущий двухмесячный период, пишет Tourprom.

“Отмена ограничений на поездки имеет важное значение для ускорения восстановления от социальных и экономических последствий пандемии. Правительства должны сыграть важную роль, давая рекомендации по поездкам и работая вместе над снятием ограничений, как только это станет безопасным”, — заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

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Как сообщается в пресс-релизе UNWTO, Европа продолжает лидировать в снятии или смягчении ограничений на поездки — хотя по ситуации с горнолыжным сезоном этого не скажешь — почти все курорты в Европе закрыты. За Европой следуют Америка, Африка, а затем Ближний Восток. Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему остается регионом с минимальным ослаблением ограничений на поездки и более полным закрытием границ для международного туризма.

Кстати, также по данным организации, из десяти крупнейших туристических рынков четыре, на которые приходится 19% всех выездных поездок, выпустили руководство, запрещающее все второстепенные международные поездки. Остальные шесть, на которые приходится 30% всех выездных поездок, выпустили более подробные рекомендации по поездкам, основывая их на оценке рисков и фактических данных.

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