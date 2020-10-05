05.10.2020, 12:03

Всемирная Организация Здравоохранения обвинила турецкие власти в занижении количества больных Covid-19

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Всемирная Организация Здравоохранения обвинила турецкие власти в занижении количества больных Covid-19
Scanpix, AFP, OZAN KOSE

Сообщать обо всех случаях коронавируса в соответствии с общими рекомендациями призвали Турцию чиновники Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Причиной такого заявления стал скандал в стране – утверждают, что Турция существенно занижала данные по последней вспышке COVID-19, сообщает Tourprom.

Разразившийся скандал основан на заявлении министра здравоохранения Фахреттина Коджи, который признал, что официальный подсчет в стране включает только количество пациентов, нуждающихся в лечении, а не количество пациентов с положительным результатом. Кроме того, в конце прошлой недели министр здравоохранения признал, что правительство перестало объявлять об общем количестве случаев инфицирования несколько месяцев назад.

Всемирная Организация Здравоохранения в Турции опубликовало заявление, в котором содержится призыв к правительству придерживаться его руководящих принципов “в целях согласования сбора данных и мер реагирования”. Представители организации добавили, что Турция была среди стран-членов, с которыми консультировались по методам проведения обследований.

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Ранее депутаты турецкого парламента также обвинили Минздрав Турции в занижении количества больных Covid-19 в 20 раз. Именно из-за подозрений в заниженном количестве больных коронавирусом власти Британии запретили на прошлой неделе своим туристам отдыхать на курортах Турции, из-за чего туроператорам пришлось в спешном порядке сворачивать свои чартерные программы.

При этом текущая ситуация такова: по официальным данным во понедельник, 05 октября, Турция находится на 19-м месте в мире по числу больных коронавирусом по данным университета Джонса Хопкинса. Учитывая, что в Турции насчитывается около 83 млн жителей, то удельная доля больных на 100 тысяч населения составляет около 36 болеющих.

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