Всемирная Организация Здравоохранения обвинила турецкие власти в занижении количества больных Covid-19

Разразившийся скандал основан на заявлении министра здравоохранения Фахреттина Коджи, который признал, что официальный подсчет в стране включает только количество пациентов, нуждающихся в лечении, а не количество пациентов с положительным результатом. Кроме того, в конце прошлой недели министр здравоохранения признал, что правительство перестало объявлять об общем количестве случаев инфицирования несколько месяцев назад.

Всемирная Организация Здравоохранения в Турции опубликовало заявление, в котором содержится призыв к правительству придерживаться его руководящих принципов “в целях согласования сбора данных и мер реагирования”. Представители организации добавили, что Турция была среди стран-членов, с которыми консультировались по методам проведения обследований.

Ранее депутаты турецкого парламента также обвинили Минздрав Турции в занижении количества больных Covid-19 в 20 раз. Именно из-за подозрений в заниженном количестве больных коронавирусом власти Британии запретили на прошлой неделе своим туристам отдыхать на курортах Турции, из-за чего туроператорам пришлось в спешном порядке сворачивать свои чартерные программы.