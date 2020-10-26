Еще на прошлой неделе без ограничений в Эстонию можно было въехать из трех стран Европы — из Греции, Норвегии и Кипра. Но на этой неделе список уменьшился и теперь свободно приехать в нашу страну можно только из одной страны Европы — Норвегии. В остальных случаях для приезжающих из других европейских государств действуют ограничения.
В определенных случаях не нужна самоизоляция прибывающим из Латвии, Литвы и Финляндии.
Вся Европа в красной зоне: с сегодняшнего дня без ограничений приехать в Эстонию можно только из Норвегии
Еще на прошлой неделе без ограничений в Эстонию можно было въехать из трех стран Европы — из Греции, Норвегии и Кипра. Но на этой неделе список уменьшился и теперь свободно приехать в нашу страну можно только из одной страны Европы — Норвегии. В остальных случаях для приезжающих из других европейских государств действуют ограничения.
Соблюдение 2-недельной самоизоляции или обязательное тестирование с 26 октября действуют для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
Однако небольшие послабления сделаны для приезжающих из Финляндии, Латвии и Литвы: для того, чтобы не соблюдать самоизоляцию, нужно за 48 часов до въезда в страну сделать тест и получить негативный результат.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Однако ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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