Вторая волна коронавируса может оставить туристов за границей в западне

Например, недавно в PZU поступило требование о возмещении ущерба от семьи, чартерным рейсом отправившейся в отпуск в Болгарию. В начале поездки все было хорошо, но на третий день клиент получил от туристической компании письмо о том, что, поскольку количество инфицированных в Болгарии превысило установленный порог, больше рейсов организовываться не будет, и самолет не доставит находящихся в Болгарии туристов домой. Деньги за неиспользованный рейс турфирма обещала вернуть в конце октября. Клиентам пришлось самостоятельно организовывать обратный перелет в Эстонию. Билеты в Таллинн на семью из четырех человек через Вену и Ригу обошлись в 1400 евро.

На прошлой неделе, когда стало ясно, что рейсы Барселона-Таллинн отменяются из-за массового роста числа заражений в Испании, в PZU поступило как минимум 15 уведомлений об ущербе.