Вторая волна коронавируса может оставить туристов за границей в западне

В связи с возросшим распространением COVID-19 страховая компания PZU Kindlustus рекомендует избегать путешествий, поскольку в разных странах вводятся новые ограничения, и в быстро меняющейся ситуации уже есть примеры возникших у эстонских туристов проблем.
“Если человек находится в районе, где путешествия разрешены, и заболевает коронавирусом, это считается обычным случаем болезни. Однако, если человек пошел на осознанный риск, проигнорировал рекомендации и отправился в небезопасную зону, к сожалению, страховка не покроет возможные дополнительные расходы. Кроме того, многие авиакомпании снова начали отменять или задерживать рейсы, а страны вводят новые ограничения. Есть опасения, что в сентябре-октябре проблема скорее усугубится, а не решится. Возвращение домой может быть особенно сложным, если вам предстоит проехать через несколько транзитных стран. Поэтому в настоящее время мы рекомендуем планировать поездки только в случае крайней необходимости”, — сказала руководитель группы страхования путешествий и личного страхования PZU Kindlustus Гейли Кальт.
Например, недавно в PZU поступило требование о возмещении ущерба от семьи, чартерным рейсом отправившейся в отпуск в Болгарию. В начале поездки все было хорошо, но на третий день клиент получил от туристической компании письмо о том, что, поскольку количество инфицированных в Болгарии превысило установленный порог, больше рейсов организовываться не будет, и самолет не доставит находящихся в Болгарии туристов домой. Деньги за неиспользованный рейс турфирма обещала вернуть в конце октября. Клиентам пришлось самостоятельно организовывать обратный перелет в Эстонию. Билеты в Таллинн на семью из четырех человек через Вену и Ригу обошлись в 1400 евро.
На прошлой неделе, когда стало ясно, что рейсы Барселона-Таллинн отменяются из-за массового роста числа заражений в Испании, в PZU поступило как минимум 15 уведомлений об ущербе.
Кальт добавила, что ВОЗ не отменяла статус пандемии, а это подтверждает, что ограничения на путешествия по-прежнему необходимо принимать во внимание.
В этом году — главным образом в начале пандемии в марте — в рамках страхования путешествий компания PZU компенсировала в связи с COVID-19 убытков на сумму более полумиллиона евро. В июле PZU зарегистрировала 114 случаев ущерба в рамках страхования путешествий, большинство из которых были связаны с прерываниями поездок за границу в связи с коронавирусом.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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