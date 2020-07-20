20.07.2020, 10:30

Введение единой электронной визы в РФ может быть отложено из-за коронавируса


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Narva
NarvaFoto: Tiit Blaat

Сроки введения в действие электронной визы, действующей на всей территории России, могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации с коронавирусом в РФ, сообщил радионовостям ERR советник российского посольства в Эстонии Дмитрий Лицкай.

“Как сложится в действительности, с какого времени она [электронная виза] вступит в действие, будет видно по совокупности обстоятельств, в первую очередь, по мере преодоления последствий пандемии коронавируса”, — сказал дипломат.

Он отметил, что официальная информация о новых условиях оформлениях электронных виз будет распространена только после принятия Государственной Думой соответствующего закона.

Первоначально введение единой электронной визы для поездок в Россию планировалось с 1 января 2021 года. Предполагается, что такая виза будет действовать не в отдельных регионах, а по всей территории России, при этом виза станет платной.

“Стоимость ее оформления, по предварительной информации, составит порядка 50 долларов США, но детям до шести лет она будет выдаваться бесплатно”, — сказал Лицкай.

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