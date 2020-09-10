10.09.2020, 11:45

"Вы должны справиться сами": В Эстонии коронавирус погубит не только туризм. Без работы могут остаться до 65 000 человек

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"Вы должны справиться сами": В Эстонии коронавирус погубит не только туризм. Без работы могут остаться до 65 000 человек
Foto: Priit Simson

Как раньше больше не будет: доля индустрии туризма в экономике важна, но самая низкая средняя заработная плата в Эстонии показывает, что сектор гостиничного бизнеса и общественного питания должен стать более эффективным. Новая вспышка коронавируса может оставить без работы тысячи человек, которые будут вынуждены искать новый источник заработка. Надежды на поддержку Кассы по безработице, как это было в летние месяцы, больше нет, пишет Maaleht.

Недавнее письмо Союза туристических фирм Эстонии премьер-министру и министру социальных дел было призывом о помощи. Описанный в письме трагический сценарий может обернуться настоящей катастрофой, и если это произойдет, большое количество туристических компаний не дотянут до следующей весны. В худшем случае пострадают 15 000 человек, но массовые сокращения и увольнения затронут и тех, кто косвенно зависим от туризма и рискует от этого также потерять работу. Все это означает, что число безработных в Эстонии может вырасти почти до 65 000 человек.

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“До кризиса, в конце 2019 года, в сфере туризма работали около 30 тысяч человек. Представительные организации туриндустрии Эстонии предложили поддержать до весны следующего года хотя бы 50% наиболее важных специалистов, то есть около 15 000 человек”, — написала в официальном письме Юри Ратасу и Танелю Кийге генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус.

Этому письму предшествовало объявление Tallink об увольнении полутора тысяч сотрудников и совместное обращение туристических компаний под названием “Сектор туризма движется к катастрофе”.

Ответ министерств: вы должны справиться сами


Через неделю после письма Союза туристических фирм Эстонии ни один представитель страны не сказал ничего обнадеживающего. Напротив, все движется в том направлении, в котором туристический сектор должен решать свои проблемы самостоятельно, потому что ни Министерство экономики и коммуникаций, ни Министерство финансов не видят возможности предоставления субсидий на заработную плату отрасли, наиболее пострадавшие от коронакризиса.

Все эксперты в один голос уверяют, для экономики страны очень вредно, если часть рабочей силы долгое время полагается только на государственную поддержку. Поэтому, по их мнению, если работники туризма не смогут продолжать работать в своей области, они должны будут в ближайшее время заняться поиском нового источника заработка.

“Желание туристических компаний получить господдержку с их точки зрения вполне понятно”, — говорит экономический аналитик SEB Михкель Нестор. “Хотя экономический кризис, вызванный коронавирусом, поразил многие отрасли экономики, нигде его влияние не было столь катастрофическим, как в туриндустрии. Отдельный вопрос, однако, заключается в том, является ли поддержка туристического сектора разумной с точки зрения экономики в целом”.

По словам Михкеля Нестора, важно определить, какова будет цель поддержки и кто получит от нее наибольшую пользу. Если посмотреть на летнюю статистику гостиниц и санаториев, становится ясно, что влияние коронакризиса в регионах Эстонии было неодинаковым. “Главный удар был нанесен по той части туристического сектора, клиентами которой были в основном иностранцы, в то время как многие компании, ориентированные на внутренний туризм, вероятно, провели очень успешное лето”, — сказал Нестор. “Тот факт, что иностранцы, приезжая в Эстонию, посещают в основном только Таллинн, сейчас больше всего отражается на беспокойстве столичных предпринимателей”, — добавил он.

Экономический аналитик SEB также указал на “преимущество” этой ситуации — в Эстонии нет лучшего города для поиска работы, чем Таллинн. Если компании вынуждены сокращать работников, найти новое место в столице во много раз проще, чем в сельской местности.

По его мнению, еще одним положительным моментом может стать также и то, что некоторые из работников туризма, попавшие под массовые сокращения, смогут найти работу с более высокой зарплатой, чем раньше.

Будет ли весной еще хуже?


Туристические компании просят у государства предоставить на полгода субсидии на заработную плату, но сейчас никто не может спрогнозировать, что следующей весной ситуация с путешествиями наладится, границы полностью откроют и туризм сможет восстановиться и далее развиваться самостоятельно.

“Господдержка также противоречит тому факту, что нет ни малейшей ясности, когда люди вновь смогут беспрепятственно путешествовать и не будут бояться отправиться за границу”, — сказал Михкель Нестор. “По более оптимистичным оценкам, вакцина от коронавируса должна появиться на рынке в первой половине 2021 года, но для того, чтобы провести вакцинацию миллиардов людей нашей планеты, потребуется еще много времени. Поэтому не стоит возлагать большие надежды на следующее лето”.

Он спросил: “Целесообразно ли до 2022 года позволить 15 тысячам человек сидеть дома на госвыплатах? По крайней мере, лично мне это не кажется разумным ни с точки зрения самих этих людей, ни с точки зрения правильного использования денег налогоплательщиков. Мне кажется, что разумнее было бы использовать государственные деньги для оказания помощи в поиске работы в другом секторе”.

С Михкелем Нестором соглашается и экономический аналитик LHV Кристо Ааб. “Члены правительства заявили, что подобной меры субсидирования заработной платы больше не будет, и это кажется правильным решением”, — сказал он. “Будущее туристического сектора на данный момент очень неопределенно, и на самом деле неразумно сохранять рабочие места на неопределенный срок”.

“Это больше напоминает зарплату гражданина”, — сказала Марье Йозинг, директор Института экономических исследований. “Выплачивая субсидию по заработной плате, мы “замораживаем” людей. У него нет работы, но ему выплачивают зарплату, он ждет полгода — это тоже влияет на моральный дух. Люди должны найти работу там, где нужна рабочая сила. Это обман людей, если только ждать у моря погоды”.

Марье Йозинг добавила, что введенная весной временная субсидия на заработную плату была хорошей мерой — она вселяла в людей уверенность. “Люди не почувствовали падения доходов, но из-за того, что кризис длится так долго, невозможно бесконечно платить через Кассу по безработице. Нам нужно двигаться дальше”.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк, сказал, что ключевым словом на ближайшие месяцы и годы является “гибкость” как на уровне государства и компаний, так и для каждого отдельного человека или семьи. Если, по его словам, мера поддержки заработной платы, созданная государством весной, была явно предназначена для того, чтобы пережить внезапную стагнацию экономической активности, то теперь следующие меры должны быть ориентированы на будущее.

Государство могло бы помочь, поддержав переобучение работников


«Ясно, что если спрос в определенных секторах не восстанавливается в течение длительного периода времени, неразумно искусственно поддерживать занятость в этих секторах», - сказал Маргус Ринк. «Переобучение необходимо поддерживать, у нас есть несколько секторов в стране, где по-прежнему сохраняется нехватка рабочей силы. Нам необходимо пересмотреть функционирование нашей системы образования и найти способы, с помощью которых она может лучше поддерживать стремление людей к самосовершенствованию и приобретению новых навыков».

Позиция государства в вопросе сохранение рабочих мест в туристическом секторе совпадает с мнением экспертов экономики - если существует риск потери работы, сотрудников необходимо переквалифицировать и адаптировать под новые условия труда.

«Туризм - обширный сектор экономики, он требует определенной адаптации к рыночным условиям, потому что в условиях давления на заработную плату конкурентоспособность сектора снижается», - сказал вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Вильяр Луби. «Потеря рабочего места дает людям возможность перейти на другую работу, обычно с более высокой добавленной стоимостью. Чем больше в Эстонии будет высокооплачиваемых рабочих мест, тем больше будет расти конкурентоспособность эстонской экономики. Это, в свою очередь, в конечном итоге сделает нас более богатой страной, устойчивой к различным кризисам».

По его словам, один из способов помочь сектору - расширить возможности переподготовки, что повысит квалификацию сотрудников в секторе туризма. Когда рынок восстановится, они смогут вернуться в туриндустрию, но уже в качестве еще более квалифицированных сотрудников.

«В нынешних обстоятельствах государство могло бы, например, предложить тем, кто потерял работу, возможность получить новую профессию», - сказал аналитик SEB Михкель Нестор. По его мнению, многие являются рабами несознательного выбора, сделанного еще в молодости. Глядя на текущую ситуацию на рынке труда, многие думают, что упустили шанс и могли бы добиться больше успеха в другой сфере. Так почему бы не поменять свою жизнь сейчас?!

«В то же время маловероятно, чтобы человек, который должен содержать семью, кардинально поменял свою жизнь и пошел бы, к примеру, получать новую специальность в университете», - отметил Нестор. «Поскольку в настоящее время у государства есть достаточно широкие возможности для поддержки экономики за счет отрицательного бюджета и увеличения государственного долга, возможно, часть этой поддержки может быть предназначена для людей, которые готовы к таким жизненным изменениям. Желательно, конечно, получать новые знания в тех специальностях, которые позже позволят государству получить от этого пользу и увеличить налоговые поступления».

Потребительские ваучеры

Экономический аналитик LHV Кристо Ааб считает, что вместо субсидий заработной платы в туристическом секторе разумнее ввести в использование так называемые потребительские ваучеры. Их идея заключается в том, что люди получают от государства ваучер с фиксированной и невозвратной суммой, которую можно использоваться только в какой-то определенной сфере - например, для оплаты проживания в гостинице. Используя эти ваучеры, люди бы поддержали местную туристическую сферу.

«В этом случае внутренний спрос на предоставление услуг бы увеличился. Сотрудники туристического сектора продолжили бы работать и смогли переждать тяжелые времена", - сказал Ааб.


Он тоже считает разумным, чтобы индустрия туризма приспосабливалась к сложившейся экономической ситуации. «Поскольку в среднем туристический сектор имеет довольно низкую добавленную стоимость, было бы хорошо немного скорректировать структуру экономики и переместить оставшихся без работы людей в другие сферы экономики с более высокой добавленной стоимостью», - сказал Ааб.
К сожалению, на словах все кажется намного проще, чем на практике. Для реализации всех этих идей требуется сильная и хорошо продуманная программа переподготовки с хорошим уровнем мер социальной защиты. По словам Ааба, такой программы в настоящее время в Эстонии нет, и ее разработка потребует времени.

Кроме того, выплата субсидий по заработной плате работникам какого-то одного сектора экономики, вызовет недовольство представителей других сфер.

«Мы, конечно, не можем с достаточной точностью определить компании, которые действительно нуждаются в помощи. Многие компании косвенно зависят от иностранных туристов. Например, около моего дома, где я живу, есть прачечная, которая в основном обслуживала гостиницы и паромы. Она тоже пострадала от кризиса. Сомневаюсь, что можно изобрести механизм, который мог бы помочь абсолютно всем, включая эту прачечную".

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