"Вы должны справиться сами": В Эстонии коронавирус погубит не только туризм. Без работы могут остаться до 65 000 человек

Недавнее письмо Союза туристических фирм Эстонии премьер-министру и министру социальных дел было призывом о помощи. Описанный в письме трагический сценарий может обернуться настоящей катастрофой, и если это произойдет, большое количество туристических компаний не дотянут до следующей весны. В худшем случае пострадают 15 000 человек, но массовые сокращения и увольнения затронут и тех, кто косвенно зависим от туризма и рискует от этого также потерять работу. Все это означает, что число безработных в Эстонии может вырасти почти до 65 000 человек.

“До кризиса, в конце 2019 года, в сфере туризма работали около 30 тысяч человек. Представительные организации туриндустрии Эстонии предложили поддержать до весны следующего года хотя бы 50% наиболее важных специалистов, то есть около 15 000 человек”, — написала в официальном письме Юри Ратасу и Танелю Кийге генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус.