"Вы должны справиться сами": В Эстонии коронавирус погубит не только туризм. Без работы могут остаться до 65 000 человек

По его словам, один из способов помочь сектору - расширить возможности переподготовки, что повысит квалификацию сотрудников в секторе туризма. Когда рынок восстановится, они смогут вернуться в туриндустрию, но уже в качестве еще более квалифицированных сотрудников.
«В нынешних обстоятельствах государство могло бы, например, предложить тем, кто потерял работу, возможность получить новую профессию», - сказал аналитик SEB Михкель Нестор. По его мнению, многие являются рабами несознательного выбора, сделанного еще в молодости. Глядя на текущую ситуацию на рынке труда, многие думают, что упустили шанс и могли бы добиться больше успеха в другой сфере. Так почему бы не поменять свою жизнь сейчас?!
«В то же время маловероятно, чтобы человек, который должен содержать семью, кардинально поменял свою жизнь и пошел бы, к примеру, получать новую специальность в университете», - отметил Нестор. «Поскольку в настоящее время у государства есть достаточно широкие возможности для поддержки экономики за счет отрицательного бюджета и увеличения государственного долга, возможно, часть этой поддержки может быть предназначена для людей, которые готовы к таким жизненным изменениям. Желательно, конечно, получать новые знания в тех специальностях, которые позже позволят государству получить от этого пользу и увеличить налоговые поступления».
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