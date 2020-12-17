17.12.2020, 15:29

"Выдохните, летим. МИД Эстонии подтвердил": На Тенерифе вводят жесткие ограничения, но чартерные рейсы из Таллинна не отменяются

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"Выдохните, летим. МИД Эстонии подтвердил": На Тенерифе вводят жесткие ограничения, но чартерные рейсы из Таллинна не отменяются
Scanpix, AFP, DESIREE MARTIN

На завтра, 18 декабря, запланирован первый чартерный рейс из Таллинна на популярный испанский остров Тенерифе. Он состоится, несмотря на новые ограничения, которые вводятся на популярном среди туристов испанском острове.

Как пишет ERR со ссылкой на местное издание Diario de Avisos, в ночь с пятницы на субботу популярный остров и туристический курорт Тенерифе вводит новые, более жесткие ограничения из-за всплеска COVID-19. Согласно уточненным данным, сам доступ туристов на остров не ограничен, но они должны иметь забронированное жилье и предоставить отрицательный тест на коронавирус, который необходимо сдать за 72 часа до прилета.

Кроме того, после 22:00 вводится комендантский час, закрываются ночные клубы, в ресторанах и барах разрешается продавать блюда только навынос. Заполняемость открытых террас гостиниц и ресторанов не должна превышать 50%.

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Однако туристам разрешается ходить на пляж и отправиться в поход.

По данным Министерства иностранных дел Эстонии, на данный момент на Тенерифе отдыхают 16 граждан нашей страны. Еще 6 жителей Эстонии, зарегистрировавшихся на сайте МИДа reisitargalt.ee, находятся на других Канарских островах.

По словам вице-канцлера МИДа Эстонии, посольство нашей страны в Мадриде и почетный консул на Канарских островах следят за ситуацией и в случае необходимости готовы помочь эстонским туристам.

“Выдохните, летим. Наш МИД подтвердил”, — сказали представители турфирму Novatour своим клиентам, забронировавшим путевку на Тенерифе с вылетом завтра, 18 декабря. По данным Таллиннского аэропорта, рейс авиакомпании Smart Lynx Estonia Airlines Таллинн-Тенерифе (южный) состоится завтра в 09:00.

ekraani kuvatõmmis, Tallinna Lennujaam
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