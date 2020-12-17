"Выдохните, летим. МИД Эстонии подтвердил": На Тенерифе вводят жесткие ограничения, но чартерные рейсы из Таллинна не отменяются

Как пишет ERR со ссылкой на местное издание Diario de Avisos, в ночь с пятницы на субботу популярный остров и туристический курорт Тенерифе вводит новые, более жесткие ограничения из-за всплеска COVID-19. Согласно уточненным данным, сам доступ туристов на остров не ограничен, но они должны иметь забронированное жилье и предоставить отрицательный тест на коронавирус, который необходимо сдать за 72 часа до прилета.
Кроме того, после 22:00 вводится комендантский час, закрываются ночные клубы, в ресторанах и барах разрешается продавать блюда только навынос. Заполняемость открытых террас гостиниц и ресторанов не должна превышать 50%.
Однако туристам разрешается ходить на пляж и отправиться в поход.
По данным Министерства иностранных дел Эстонии, на данный момент на Тенерифе отдыхают 16 граждан нашей страны. Еще 6 жителей Эстонии, зарегистрировавшихся на сайте МИДа reisitargalt.ee, находятся на других Канарских островах.
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